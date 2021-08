In attesa di AdL, Insigne ha deciso il suo futuro

Il Napoli e Insigne, al momento non si diranno addio, soprattutto è la volontà del capitano che considera l’azzurro e la città come un cordone ombelicale difficile da staccare. Ieri a Roccaraso è arrivato il suo agente Vincenzo Pisacane, dove in un primo momento si potrebbe parlare di Nikita Contini al Crotone. Al momento però nessun discorso per il futuro del campione d’Europa a meno di repentini colpi di scena. Si attende che AdL decida di scendere in campo e parlare e prendere un caffè. La situazione è che almeno per quest’estate si resterà tutti insieme, in attesa poi di trovare il momento per parlare del rinnovo. Insigne ha deciso il suo futuro, ora la palla passa al presidente.

La Redazione