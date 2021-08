Il Napoli fissa il prezzo di Insigne, sarà cessione in caso di non rinnovo!

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, se Insigne e il Napoli non riuscissero a trovare un accordo per il rinnovo nel breve periodo, il giocatore potrebbe essere ceduto anticipatamente, per non perderlo a parametro 0 l’anno prossimo. La cifra che il Napoli chiederebbe per il suo gioiello è di 25 milioni di euro, ecco quanto si evince: “Dunque, nessun riguardo per il 10 della nazionale, lui è come tutti quanti gli altri suoi compagni, utili ma non indispensabili. Sul mercato del Napoli, ieri, De Laurentiis ha ulteriormente chiarito che ‘è aperto sia in uscita sia in entrata. Abbiamo pochi giorni, poi chi c’è, c’è, chi non c’è, non c’è. A settembre partiremo e andremo avanti fino alla fine’. Oggi, il presidente rientrerà a Roma e, ieri sera, ha avuto un punto colloquio con Spalletti per fare un punto sulle trattative