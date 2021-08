Ieri Lozano ha svolto i vari controlli. Buone notizie per Spalletti

Ieri a Castel di Sangro è stato il giorno degli arrivi di Mertens e Lozano, dove hanno iniziato la preparazione personalizzata. Prima di arrivare in Abruzzo i due calciatori avevano svolto i controlli presso la Clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Il messicano ha fatto tra l’altro un controllo neurologico e neurochirurgico ed è tutto ok. Per rivederlo in campo la speranza è vederlo contro il Venezia, a seguire c’è il Genoa, ma nella peggiore delle ipotesi il rientro sarebbe contro la Juventus. Meno ottimismo per Mertens che tra metà o fine Settembre potrebbe rivedere il campo.

La Redazione