Il futuro di Insigne è uno dei temi più importanti dell’ambiente Napoli e oggi potrebbero esserci aggiornamenti in merito. In questi minuti è arrivato a Rivisondoli l’agente del capitano Vincenzo Pisacane per discutere della questione del rinnovo. Dall’altra parte del tavolo ci sarà il d.s. Giuntoli. Ovviamente è un approccio, ma si sapranno le reali intenzioni delle parti in questione per avere un quadro della situazione.

Fonte: foto Gianluca di Marzio