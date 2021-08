Il Napoli non molla Teun Koopmeiners, centrocampista classe ’98 in forza all’Az Alkmaar. L’Atalanta lo segue in pressing da due mesi, la Roma compare e scompare davanti a lui come un fiume carsico. E poi c’è anche il Napoli, dalla primavera. E il Rennes. In passato, lo avevano ripetutamente visionato anche la Juventus, il Milan, l’Arsenal.

Fonte: tuttomercatoweb.com