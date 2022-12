Angelo Caruso, Sindaco di Castel di Sangro: “Il prossimo anno, il ritiro qui nell’ultima decade di luglio”

A Radio Kiss Kiss Napoli, Angelo Caruso, Sindaco di Castel di Sangro:

“Il periodo dal 5 al 15 agosto non è un periodo ottimale, vorremmo fare altre cose. L’anno prossimo il campionato di calcio terminerà un po’ prima e credo che qui a Castel di Sangro si verrà nell’ultima decade di luglio, dopo l’eventuale ritiro di Dimaro. Sarà una scelta consequenziale rispetto alle date che deciderà la Federazione per il campionato 2022-23. Amichevole? Il Pescara è la squadra più probabile per l’ultimo test. Insigne? I rapporti con De Laurentiis non sono un granché, ma tutto volgerà al meglio.“