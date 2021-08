Il Napoli lavora su operazioni da chiudere in prestito con diritto di riscatto, stessa formula per il centrocampista, un altro tassello che serve in organico dopo l’addio di Bakayoko e l’infortunio di Demme. Diversi i profili monitorati dal ds azzurro Giuntoli, a cominciare da Berge dello Sheffield e Thorsby della Samp. Un centrale difensivo potrebbe essere un’ultima operazione in entrata. Fonte: Il Mattino