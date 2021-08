Tutino verso il Parma, un’operazione che consente di dare un taglio al monte ingaggi

Nella giornata di oggi molto probabilmente Gennaro Tutino partirà alla volta di Parma per le visite mediche, il Corriere dello Sport scrive oggi in merito: “Gennaro Tutino sta per mettersi in viaggio verso Parma, è un’operazione che consente al Napoli di ridimensionare l’organico e anche di dare un taglio al monte ingaggi: la trattativa, snervante, ha quasi trovato un punto d’incontro, con le visite mediche che si potrebbero svolgere in giornata e dunque introdurre ad una cessione definitiva dell’attaccante che l’anno scorso ha contribuito alla promozione in serie B della Salernitana. I sette milioni circa che il Parma verserà sul conto corrente del Napoli rappresentano una plusvalenza assoluta su un talento allevato in casa, permettono al calciatore di vivere una nuova esperienza e sottraggono un’unità alla “rosa”, che adesso è ricca di ventinove calciatori. Le manovre di accerchiamento per l’esterno sinistro e per il centrocampista continuano, ovviamente, ma prima sarà necessario, persino indispensabile, cedere ancora: Ounas, Luperto, Machach, Zedadka e Gaetano hanno le valigie pronte, ma non le hanno ancora rinchiuse”.