Su Denis Zakaria c’è anche l’Atalanta

Non solo il Napoli, su Denis Zakaria ci va anche l’Atalanta. Sale l’interesse della Serie A per il centrocampista svizzero, il cui nome è finito nel mirino della squadra nerazzurra con Gasperini che vuole rinforzare la mediana il prossimo anno. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Atalanta ha chiesto informazioni al Borussia Mönchengladbach per Zakaria, classe 1996, che si è messo in mostra bene nell’ultima stagione tra la Bundesliga e gli Europei. Il club nerazzurro sta valutando l’acquisto a titolo definitivo, anche se la richiesta fatta dal club tedesco resta importante.

Fonte: mattino.it