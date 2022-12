SERIE A FEMMINILE – Decisa la gara che si vedrà in chiaro. Data e orario delle gare di Napoli e Pomigliano

Il campionato femminile è alle porte, ma prima scenderanno in campo l’A.c. Milan e la Juventus per la Women Champions. Sabato 28 Agosto si vedrà su La7 Empoli-A.s. Roma. Trasferta a Torino per la neo promossa Pomigliano, mentre in casa il Napoli contro l’Inter.

Sabato 28/08

Empoli-Roma 17:30 (TIMVISION e LA7)

Juventus-Pomigliano 20:30 (TIMVISION)

Napoli-Inter 20:30 (TIMVISION)

Domenica 29/08

Lazio-Sampdoria 17:30 (TIMVISION)

Milan-Hellas Verona 17:30 (TIMVISION)

Sassuolo-Fiorentina 20:30 (TIMVISION)

