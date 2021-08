Napoli, due anni senza Champions, senza cioè, 100 milioni di euro in banca, e i conti non tornano

Spalletti è un allenatore che ha affrontato tante situazioni scabrose nella sua carriera, quindi di certo non è il tipo che si arrende, e non lo farà col Napoli, nel quale ha piena fiducia. Più di una volta ha ribadito che con la rosa che ha a disposizione è sicuro di potersela giocare, ma la realtà è che l’organico ha bisogno di rinforzi, specie in certe zone del campo, e la mancata qualificazione alla Champions per due anni ha di certo influito negativamente sul mercato azzurro. “Due anni senza Champions, cioé senza circa cento milioni di euro in banca, e certo una Coppa Italia che ha dato prestigio: ma i conti non tornano, ci si è messa anche la pandemia, e stavolta intervenire sul mercato è improvvisamente divenuto un incubo dal quale in qualche modo scappare, inventandosi un miracolo”. Questo è quanto scrive oggi il Corriere dello sport in merito.