Messi-PSG ci siamo, l’argentino è in volo per raggiungere Parigi!

Secondo quanto riporta l’Equipe, Messi e il PSG hanno trovato un accordo totale, infatti la pulce oggi è atteso a Parigi per le visite mediche e per firmare il contratto. Sembra inoltre che lui sia già in viaggio per raggiungere la capitale francese. Possibile la presentazione in pompa magna già domani