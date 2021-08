Malfitano: “Insigne e De Laurentiis nello stesso hotel, ma al momento si evitano”

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Mimmo Malfitano, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, per parlare della situazione che vive il capitano della squadra Lorenzo Insigne: “Il calciatore è nello stesso hotel del presidente Aurelio De Laurentiis. Ma al momento i due si evitano. Il patron non ha alcuna intenzione di parlare con l’entourage del giocatore per un rinnovo contrattuale del capitano dei partenopei”. Il presidente del Napoli, attualmente, non vuole parlare del prolungamento con il capitano della squadra. Evidentemente aspetta possa arrivare qualche offerta da qui alla fine del mese di agosto per il calciatore di Frattamaggiore. Il numero uno della società azzurra ha le idee molto chiare, la sua è una strategia precisa: “Il presidente è molto sereno, è stato chiaro. Al momento non se ne parla. Ma il Napoli non è l’unico club a non operare sul mercato, tranne poche eccezioni, nessuno si sta muovendo”.