LIVE – Allenamento pomeriggio del Napoli a Castel di Sangro

Questo pomeriggio alle ore 17,30, all’interno dello stadio “T. Patini”, il Napoli svolgerà la seduta pomeridiana, per prepararsi alla sfida amichevole del 14 Agosto, anche se l’avversario ancora non si conosce. Per Spalletti è l’occasione per provare nuovi schemi e avere un quadro della situazione degli infortunati. Sono arrivati nella tarda mattinata Lozano e Mertens, ma verranno inseriti in maniera graduale. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

