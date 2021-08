Il giornalista Carlo Laudisa, ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, ha fatto il punto sul futuro del capitano azzurro del Napoli: “Al momento Lorenzo non ha squadre pronte ad accontentare il Napoli per acquistare il suo cartellino, non ci sono spasimanti così come abbiamo scritto stamane sulla Gazzetta dello Sport. Vi dico come andrà a finire, giocherà ancora per il suo club quest’anno e troveranno un’intesa strada facendo”.