Insigne, i tifosi sono tutti dalla sua parte, anzi è un vero plebiscito

E’ ancora tutto in stand by per quanto riguarda il rinnovo di Lorenzo Insigne, ma i tifosi hanno deciso, sono tutti dalla sua parte. A Castel Di Sangro, dove il Napoli sta svolgendo il ritiro di preparazione, è standing ovation ad ogni ingresso in campo del capitano, e lui ricambia con sorrisi, saluti e giocate che mettono in ansia Spalletti al pensiero di un suo ipotetico addio. “Non si tratta più di un semplice consenso, bensì di un vero e proprio plebiscito. Sembra che finalmente Lorenzo sia riuscito a mettere tutti d’accordo. I tifosi sono schierati nettamente dalla sua parte e in questo ritiro di Castel di Sangro non sanno davvero più come farglielo capire. Dal canto suo, il napoletano – fresco campione d’Europa con la Nazionale – lo sa e sotto sotto si gode il momento a modo suo. Dispensa sorrisi, dispensa saluti e soprattutto dispensa giocate di qualità, quelle che poi rappresentano il suo pane quotidiano, il suo marchio di fabbrica e quel quid in più con il quale ha già fatto innamorare Luciano Spalletti”.

IlMattino.it