Gli Ultrà incontrano Mister Spalletti, Insigne e Koulibaly…

La Gazzetta dello Sport:

“Gli Ultrà del Napoli sono arrivati nel ritiro di Castel di Sangro. Hanno fatto una richiesta al club. Un incontro con il Mister Luciano Spalletti ed i calciatori più rappresentativi della squadra. I tifosi sono stati accontentati. Con l’allenatore azzurro c’erano Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly. Tre interlocutori non casuali. L’incontro, di breve durata, si è tenuto nell’albergo di Rivisondoli. In modo disteso. I rappresentanti del tifo organizzato non sono entrati nel merito delle dinamiche di mercato. Ma hanno chiesto massimo impegno e attaccamento alla maglia, come ogni anno”.