C. Venerato, giornalista: “Presto potrebbero arrivare offerte per il portiere”

Sembrava ormai prossima la cessione in prestito di Nikita Contini al Crotone, affare in chiusura per questa settimana, ma al momento l’arrivederci del portiere è sospeso. Come riporta Ciro Venerato, giornalista Rai, a Kiss Kiss Napoli, la società ha chiesto al club calabrese qualche altra ora perché potrebbero arrivare presto offerte per Ospina col suo procuratore che si sta muovendo in tal senso.

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli