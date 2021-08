Al massimo domattina l’agente di Insigne sarà a Castel Di Sangro, due i punti da discutere

Il contratto di Lorenzo Insigne è un nodo da sciogliere quanto prima. “Tra stasera o al più tardi domattina, in Abruzzo si farà vedere Vincenzo Pisacane, agente di Insigne così come di altri tesserati del Napoli, e risulta alquanto difficile immaginare che la sua sia una scampagnata all’insegna dell’aria di montagna. In primis incontrerà Lorenzo, per un saluto, ma soprattutto per una chiacchiera su futuro. Poi ci potrebbe essere spazio anche per un incontro con la dirigenza: De Laurentiis e Giuntoli, entrambi presenti nel quartier generale abruzzese del Napoli.

Le parti si ritroverebbero attorno a un tavolo con due punti di partenza che al momento sono letteralmente agli antipodi. Insigne vorrebbe un aumento dell’ingaggio di circa 1 milione e mezzo per raggiungere quota 6 netti a stagione; il Napoli, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di accontentare il giocatore, anzi vorrebbe cercare di abbassare ulteriormente il monte ingaggi per non gravare troppo sulle casse della società. Ad oggi, però, le due parti non hanno mai avuto un dialogo diretto vero e proprio. Non c’è stata ancora una prima mossa da parte di nessuno. La trattativa in sé non è mai sbocciata. Intanto il campionato è alle porte e l’impressione è che ad oggi Insigne inizierà la stagione con la situazione contratto ancora tutta aperta. IlMattino.it