Zanoli, potrebbe essere sua la fascia sinistra. Spalletti tenta la carta

Alessandro Zanoli sta accumulando presenze e minuti in questa estate di preparazione del Napoli. Mister Spalletti lo ha fatto giocare anche ieri contro l’Ascoli, e per Tuttosport c’è un motivo. “Spalletti mette in campo Zanoli (un esterno destro) al posto del mancino Mario Rui: il coach lo sta provando per capire se si può puntare su questo 21enne di Carpi, qualora non si riuscisse ad acquistare un esterno mancino. Dicesi, mercato creativo”.