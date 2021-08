Venerato: “In questo momento il Napoli può andare solo su calciatori in prestito”

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Il Napoli ha ad oggi un budget di zero euro per le entrate in questo momento per questo può andare solo su calciatori in prestito. Pensiamo a Kaio Jorge, che è saltato proprio per questo. Per prenderlo bisognava vendere qualcuno prima. Il Napoli già in questa settimana qualche operazione minore in uscita la porterà a compimento e con quei soldi potrà puntare a un terzino o un centrocampista”.

