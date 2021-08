“Un Napoli così così”, la Gazzetta definisce così la gara degli azzurri

Il Napoli ieri pomeriggio ha affrontato in amichevole l’Ascoli, e la prestazione degli azzurri, a tratto non ha convinto, anche se si sa queste partite servono proprio da allenamento e per provare gli schemi. La Gazzetta dello Sport, lo ha definito “Un Napoli così così”, quello che abbiamo visto ieri. “Né Lobotka né Fabian Ruiz, è parso di capire, soddisfano l’allenatore in quella posizione. E allora Zielinski è stato arretrato sulla linea di centrocampo dove, però, la manovra è stata molto macchinosa, la ripartenza di Osimhen spesso non è stata assistita nelle verticalizzazioni, se non un paio di volte nel secondo tempo”.

IlNapolista

Foto SSCN