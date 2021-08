SERIE C – Trasferta per il Bari, match casalingo per l’Avellino

Quest’oggi è stato effettuato il sorteggio del calendario dei tre gironi di serie C e si preannunciano davvero interessanti, oltre che incerti. Nel raggruppamento C il Bari giocherà in trasferta a Potenza, mentre l’Avellino in casa contro il Campobasso. Ecco il calendario completo

Girone C

Avellino-Campobasso

Catanzaro-Virtus Francavilla

Fidelis Andria-Juve Stabia

Monopoli-Catania

Monterosi Tuscia-Foggia

Paganese-ACR Messina

Palermo-Latina

Potenza-Bari

Taranto-Turris

Vibonese-Picerno