Rai, Venerato: “Il Chelsea ha offerto Marcos Alonso, ecco la risposta del Napoli…”

Il giornalista della RAI, Ciro Venerato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal, programma in onda su Kiss Kiss soffermandosi, sul mercato degli azzurri: “Il Napoli non acquista ancora perché non ha soldi da investire. Per questo motivo non è arrivato Kaio Jorge, calciatore sul quale i partenopei erano arrivati per primi. Bisognerà vendere prima di acquistare qualcuno. Ounas e Tutino sono i calciatori, tra gli affari ‘minori’, ad avere più mercato”.

Su Emerson Palmieri: “La bella notizia per il Napoli è che nessuna società ha presentato una offerta per il terzino sinistro. La dirigenza azzurra ha messo in pole il calciatore italiano”.

Su Marcos Alonso: “Il Chelsea lo ha offerto in prestito ai partenopei. Ma il Napoli, quando ha conosciuto lo stipendio del calciatore (circa sei milioni di euro a stagione, ndr) ha subito stoppato tutto. Luciano Spalletti sarebbe stato molto felice di avere il terzino”.

Su Gabriel Gudmundsson: “Non c’è nulla con il Napoli, il calciatore non interessa”.

Su Estupiñán: “Dal Napoli mi è stato detto che il calciatore non è mai stato trattato dalla società azzurra. Il giocatore potrebbe essere stato solo proposto ai campani”.