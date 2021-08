Ottaiano, ex agente Insigne: “Niente di anormale se comincia la stagione senza rinnovo”

Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, del futuro del calciatore. “Non vedo nulla di particolarmente strano se del rinnovo di Insigne si parlerà più avanti e si comincerà la stagione con il contratto in scadenza. All’estero succede sempre, non c’è nulla di anormale. I calciatori sono professionisti e non hanno problemi a giocare col contratto in scadenza”.

TuttoNapoli.net