Napoli, atteso il ritorno di Mertens e Lozano in ritiro

Atteso per domani il ritorno di Dries Mertens e Hirving Lozano. I due attaccanti azzurri arriveranno nel ritiro di Castel di Sangro per aggregarsi al resto del gruppo nonostante le condizioni fisiche non siano delle migliori. Il belga è reduce da un problema alla spalla, il messicano da un duro colpo alla testa. Segnale importante la loro presenza per il gruppo di Spalletti, per il campo invece si dovrà aspettare.