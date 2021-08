Insigne incanta in campo, in attesa della penna per firmare

Ieri pomeriggio contro l’Ascoli era la sua prima stagionale con la maglia del Napoli, ma come sempre non ha smesso di regalare colpi alla platea. Si parla di Lorenzo Insigne che ha trasformato il rigore con freddezza. Per il resto soliti passaggi in orizzontale, conclusioni dal limite e la palla per Elmas. Come direbbe Spalletti, lui guarda dove non vede, alla “brasiliana” insomma. La “torcida” partenopea applaude al capitano, ma è in trepidante attesa del rinnovo del contratto. Argomento che al momento le parti in causa, Lorenzo e l’agente Pisacane da un alto, dall’altro AdL, non sembrano avere fretta di incontrarsi. Ad oggi si sussurrano le cifre, le solite tra le parti, ma ancora non c’è stato l’incontro che tutti attendono. L’impressione è che solo il tempo dirà chi ha avuto ragione sulla tattica attendistica, in attesa della penna per firmare.

La Redazione