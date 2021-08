Incontro fra ADL, Giuntoli, Spalletti e Chiavelli. Urge terzino sinistro

E’ tempo di agire per il Napoli, che ha bisogno di rinforzi, uno in particolare sulla fascia sinistra. Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, ieri il presidente De Laurentiis ha assistito a tutta la partita contro l’Ascoli, ed ha potuto constatare che il Napoli ha bisogno in primis di un terzino sinistro, e poi anche il centrocampo e la difesa vanno rinforzate. Anche per questo, in queste ora è previsto un incontro tra ADL, Spalletti, Giuntoli e Chiavelli. Da questo summit si dovrà decidere di prendere uno fra Emerson e Reinildo per la fascia, e Berge per il centrocampo.