In attesa di Emerson Palmieri, non mancano le alternativa al d.s. Giuntoli

Il Napoli sa perfettamente che nelle casse sociali del club, non c’è molto a livello economico, perciò non cedendo i giocatori, bisognerà arrangiarsi al meglio. Per il terzino sinistro, si complica sempre più la pista per Emerson Palmieri. Si attenderà ancora una settimana il Chelsea se dovesse scendere alle condizioni dei partenopei. In caso contrario si andrà altrove. Ad esempio su Estupinan, ma anche in questo caso se il West Ham dovesse mettere i soldi, sarebbe difficile competere per un rilancio. In alternativa Hincapie, Bayer Leverkusen permettendo, Mandava del Lille e infine Gudmunsson del Groningen. Insomma i nomi ci sono, ma bisognerà trovare la formula giusta per accontentare Spalletti sul terzino sinistro.

La Redazione