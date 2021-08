In attesa del “tesoretto”, si pensa a Berge dove lo Sheffield può dargli una mano

Il mercato estivo del Napoli è condizionato dalle cessioni, ma non si esclude che nei prossimi giorni si possa sbloccare. Infatti dopo la partenza di Ciciretti, sono ormai ai saluti Contini al Crotone, Luperto all’Empoli e Folhorunsho al Pordenone. A seguire potrebbe toccare ai vari Gaetano, Palmiero, Machach, Tutino e Ounas. Per gli ultimi due anni le richieste non mancano. Per il classe ’96 si è al momento bloccata la cessione al Parma, non perdono le speranze il Monza e la Salernitana. Sul franco-algerino invece richieste dall’Italia e dalla Turchia, ci vogliono in tutto 20 milioni. Se si dovesse arrivare al famoso tesoretto, si cercherà la strada per Berge a centrocampo. Per il norvegese, la strada potrebbe essere meno tortuosa, visto che lo Sheffield United sta per acquistare Ronaldo Vieira, perciò potrebbe sbloccare questa operazione. Più complesso invece Koopmeiners dove l’Atalanta sembra in vantaggio rispetto al Napoli