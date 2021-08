Il Giudice Sportivo punisce 5 calciatori, anche sanzione economica all’Avellino

Il giudice sportivo Alessandro Zampone, in relazione alle partite del turno preliminare della Coppa Italia, disputate nello scorso week-end, fra i calciatori espulsi, ha squalificato per una giornata e ammonito Daniele Mignanelli (Avellino), per comportamento non regolamentare ed espressione blasfema pronunciata dalla panchina; Cosimo Chirico (Padova), che è stato anche multato di 500 euro, per simulazione; Simone Della Latta (Padova); Alessio Iovine (Como); Ivan Kontek (Ternana). Ammenda di 500 euro e ammonizione a Salvatore Aloi, capitano dell’Avellino.