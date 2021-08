Dzeko dice sì all’Inter, che vuole anche Zapata. Comincia il valzer degli attaccanti

Edin Dzeko ha detto sì all’Inter con un contratto biennale da 6 milioni a stagione. Ora serve un attaccante a Mourinho, e comunque l’Inter vuole anche Zapata accanto a Dzeko. Il futuro di Zapata si intreccia così con quello degli altri attaccanti al centro del valzer come Abraham (seguito anche dalla Roma) e Belotti. Quest’ultimo, sondato anche dai bergamaschi, ha rifiutato una ricca offerta dello Zenit. Di certo, tra i più corteggiati c’è Lautaro Martinez. Oggi, in Inghilterra, più fonti hanno parlato di un accordo tra il Tottenham e l’Inter sui 70 milioni di euro. L’offerta degli Spurs è confermata ma non l’intesa. Il club nerazzurro è infatti disposto a cedere l’argentino – seguito anche da Arsenal e Atletico Madrid – solo a fronte di proposte sui 90 milioni di euro. Giorni decisivi anche per Vlahovic. Il serbo della Fiorentina piace molto in Spagna e in Inghilterra. Il patron Commisso lavora per il rinnovo del contratto ma sa di non poter rifiutare eventuali offerte sui 60 milioni di euro.

IlMattino.it