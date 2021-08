Nel suo editoriale per Repubblica il giornalista Antonio Corbo scrive: “Eliminerà i difetti apparsi anche ieri, quando la squadra dopo 20 buoni minuti è ricaduta sui vecchi schemi asfissiando Osimhen nel 4-3-3. Ha subito liberato dai controlli stretti i tre mediani (Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski) con un 4-1-4-1 e un più vivace di Insigne. Se il Napoli come l’Italia è fuori dal giro pazzo di Paris Saint German e Chelsea, sul mercatino di oggi può trovare qualche giusto pezzo di ricambio. Non sprecare e investire con competenza: sono i segreti per far di nuovo decollare il 18esimo Napoli dell’era De Laurentiis”.