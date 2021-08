Canale 8, ascolti eccezionali…

Sono numeri eccezionali quelli che hanno accompagnato, di fatto premiandole, le scelte editoriali di Canale 8, storica emittente televisiva napoletana. La trasmissione in diretta del primo dei due test amichevoli del Napoli, in terra d’Abruzzo con l’Ascoli, ha fissato lo share regionale del gruppo al 13.5 %. Con un ascolto medio di 123mila contatti al minuto. A rendere ancora più prestigioso il dato, c’è il fatto che la partita si sia giocata non in un giorno infrasettimanale di luglio. Ma in una domenica di agosto. E che, a differenza delle precedenti occasioni, Sky abbia trasmesso Napoli-Ascoli in chiaro. Questa volta in concomitanza. Senza ricorrere alla formula del pay per view. L’interazione con i telespettatori ha inoltre confermato il gradimento della scelta di affidare il racconto dell’evento a Silver Mele e Francesco Montervino. Canale 8 è emittente ufficiale della Società Sportiva Calcio Napoli per il ritiro di Castel di Sangro. Ed è pronta a replicare. Per l’ultimo test match precampionato del 14 agosto.