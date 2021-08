Calemme: “Napoli ancora in corsa per Estupinan, però prima due cessioni”

Mirko Calemme, giornalista di AS, tramite il suo profilo Twitter, ha aggiornato sulla trattativa per Estupinan. “Su Estupinan, per ora, non ci sono novità. Il Napoli è ancora in corsa (prestito oneroso + diritto), però gli azzurri, prima di accelerare, devono chiudere due cessioni. Sul giocatore c’è anche il West Ham, ma se i partenopei non lasciano passare troppi giorni possono spuntarla”.