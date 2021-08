CALCIO FEMMINILE – Successo a Madrid per l’A.c. Milan di Ganz

In vista della gara di Women’s Champions del 17 Agosto contro lo Zurigo, ieri l’A.c. Milan di Ganz ha giocato contro l’Atletico Madrid e le rossonere hanno vinto per 3-1. La squadra lombarda sblocca la gara con Giacinti, pari delle padroni di casa con Castellanos. Per l’A.c. Milan poi decide la doppietta dell’ex A.s. Roma Thomas ed è un successo che fa ben sperare in vista della stagione.

La Redazione