Brutto infortunio per Aguero, lungo stop per l’argentino!

Il Barcellona ultimamente sta attraversando un periodo sfortunato. Infatti, dopo aver perso Messi a parametro 0, i catalani hanno perso per due mesi e mezzo il Kun Aguero, per via di un infortunio, precisamente una “lesione al tendine interno del polpaccio della gamba destra”, come riporta il sito del Barcellona. Vedremo dunque se il Barcellona andrà sul mercato per ovviare all’assenza dell’argentino.