Secondo quanto riporta il Secolo XIX, lo Sheffield United, starebbe per chiudere per Ronaldo Vieira, centrocampista inglese di proprietà della Sampdoria. Questo acquisto potrebbe dare il via libera all’uscita di Sander Berge, obiettivo dichiarato del Napoli da molto tempo per sostituire il rientrante dal prestito al Chelsea, Bakayoko.