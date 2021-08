Lozano e Mertens sono due dei grandi assenti che il Napoli non ha avuto a disposizione per il ritiro di Dimaro e che dovrebbero essere a disposizione a breve di Mister Spalletti. Infatti tra la giornata di Martedì e la giornata di Mercoledì i due azzurri dovrebbero arrivare a Castel Di Sangro dove verranno valutati i loro stati di forma. Prima però Lozano dovrà passare a Roma per un controllo sull’infortunio ricevuto in Gold Cup