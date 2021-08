Ounas e il dilemma, resta o verrà ceduto?

Prima del doppio ritiro di Dimaro-Folgarida e di Castel di Sangro, il Napoli era certo di cedere Adam Ounas, ma sembra che il giocatore franco-algerino abbia dato dei segnali a mister Spalletti. Il laterale destro si è messo in luce in allenamento e nelle amichevoli, come in Germania contro il Bayern Monaco. Le pretendenti però non mancano, ci sono il Galatasaray e il Fenerbache, ma anche società italiane. Le ultime due settimane saranno decisive per risolvere il dilemma, restare e avere un’arma in più nelle ripartenze, oppure cederlo ma alle condizioni del club azzurro? Se ne saprà nei prossimi giorni.

La Redazione