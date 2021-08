Osimhen non si nega mai, cuore d’oro

Prima la fatica in campo, tra le indicazioni di Luciano Spalletti e l’incitazione dei tifosi presenti. Poi gli applausi dei tifosi al termine dell’allenamento: Victor Osimhen non si nega mai a scatti e autografi e nell’ultimo allenamento ha voluto accontentare un tifoso speciale in carrozzina, arrivato a Castel di Sangro per lui e gli altri azzurri.

Bellissimo gesto di Victor #Osimhen durante il ritiro azzurro a #CastelDiSangro. Il calciatore nigeriano – nonostante i rigidi protocolli di sicurezza – non ha voluto sottrarsi ad una foto con un tifoso speciale all’esterno dell’albergo azzurro. Applausi e ringraziamenti per il centravanti del #Napoli all’esterno della struttura.

https://www.instagram.com/p/CSUEClSAIWf/?utm_source=ig_web_button_share_sheet