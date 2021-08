Oggi alle 17,30 primo assaggio dei tifosi azzurri verso il Napoli. Sold out

i saranno venduti nella giornata di oggi) che questo pomeriggio popoleranno in massa le tribune dello stadio di Castel di Sangro. Per accedere al Patini, oltre al biglietto, servirà anche il green pass, proprio come accaduto in questi primi due giorni di allenamenti a porte aperte. Ma oggi la musica sarà diversa. Perché fino a ieri c’è stato solo un assaggio di quella che può essere la spinta del popolo napoletano. Probabile che finalmente si potrà assistere all’esodo che finora non c’è ancora stato, quella marea azzurra che in altri tempi avrebbe invaso l’intera città di Castel di Sangro. Già ieri lo stadio è stato più colorato, con i cori che non sono mancati per tutti gli azzurri, e l’impressione è che con il passare dei giorni l’appeal possa aumentare in maniera esponenziale. Oggi, poi, è attesa anche una delegazione della curva A che per la prima volta in stagione farà sentire la propria vicinanza alla squadra. Nessuna contestazione, sia chiaro, ma un gesto chiaro per far capire alla squadra e alla dirigenza che le aspettative saranno alte anche per l’annata 2021-22. Fonte: Il Mattino