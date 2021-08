Malagò, presidente Coni: “Olimpiadi? Abbiamo reso felice un Paese”

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, è intervenuto in una conferenza stampa a Casa Italia, ecco le sue parole: “La credibilità dello sport italiano è ai massimi livelli: si sono creati i presupposti ideali per ospitare grandi eventi in Italia. Le Olimpiadi sono salve grazie a questi Giochi. Per la prima volta tutti gli italiani hanno fatto il tifo al massimo livello per tutti gli azzurri. Abbiamo reso felice un Paese. La responsabilità era grande, ma indubbiamente questa squadra che gestisce il Comitato olimpico è molto competente, una cosa molto rara nel nostro mondo. Lo abbiamo fatto per il Coni, che deve essere più centrale nella vita istituzionale del Paese. Oggi il presidente del Cio, Thomas Bach, ci ha ricordato dove eravamo prima della partenza: queste Olimpiadi sono una scommessa clamorosamente vinta. Anche il calcio ha bisogno che ci siano sempre più appassionati di sport e non solo di calcio. La nostra proposta è di anticipare l’iter burocratico per lo ius soli sportivo, che ad oggi è infernale, un girone dantesco. È vero che a 18 anni puoi fare quello che vuoi, ma se aspetti il momento per fare la pratica hai perso una persona. A volte ci sono tre anni di gestazione e nel frattempo, se l’atleta non ha potuto vestire la maglia azzurra, o smette, o va nel suo paese di origine, oppure peggio arriva qualcun altro che studia la pratica e in un minuto gli dà cittadinanza e soldi“.