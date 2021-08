Luciano Spalletti: “Insigne? Lui vede dove non guarda. Il 4-3-3 non è un modulo statico”

Quest’oggi quinta amichevole estiva del Napoli e arriva il successo contro l’Ascoli per 2-1. A fine gara ai microfoni di Canale 8 le parole del tecnico degli azzurri Luciano Spalletti. “Oggi contro l’Ascoli era un test importante per capire lo stato di forma dei nazionali. In linea di massima sono soddisfatto della prova della squadra. Cosa migliorare? Dobbiamo essere bravi ad un aumentare la velocità ed aumentare le giocate di qualità. Su Insigne dico che è un punto di riferimento, non è un caso che è il nostro capitano. E’ uno di quei giocatori che vede dove non guarda. Sul 4-3-3 dico che non è un modulo statico ma di movimento”.

La Redazione