Le parole della società nel post gara: “Tutte indicazioni positive”

Il Napoli batte l’Ascoli per 2-1 e vince la quinta amichevole su 5 in questo precampionato. Nel primo test in Abruzzo, sul campo Patini di Castel di Sangro, Spalletti presenta per la prima volta in stagione i 3 campioni d’Europa: Meret, Di Lorenzo e Insigne. Ed è proprio il capitano azzurro a bagnare il suo rientro con il primo gol su rigore. L’altra rete la firma Elmas, appena entrato, poco dopo l’ora di gioco. In generale ancora una buona prova del Napoli che conferma soprattutto la voglia di comandare il possesso e di essere sempre padrone della manovra. Tutte indicazioni positive, soprattutto sotto il profilo della mentalità, a 2 settimane dall’inizio del campionato. Adesso seconda amichevole in Abruzzo il 14 agosto e poi il 22 l’esordio in Serie A contro il Venezia. Fonte: Ssc Napoli