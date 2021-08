Sono stati tre gli azzurri che questa estate hanno partecipato agli Europei, ma solo due in realtà abbiamo visto in campo da protagonisti. Insigne e Di Lorenzo sono stati parte fondamentale della vittoria della competizione, mentre Meret era in panchina, con Donnarumma che l’ha fatta da padrone. Il profilo ufficiale Twitter della UEFA celebra proprio i due azzurri protagonisti, fra gli altri, di Euro2020, Insigne e Di Lorenzo con una foto, “Quanti campioni d’Europa in questa immagine”?