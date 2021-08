Di Lorenzo: “Ci sono tutti i presupposti per fare una grande stagione”

Giovanni Di Lorenzo, arrivato anche lui a Castel Di Sangro per il secondo ritiro del Napoli, a pochi minuti da Napoli-Ascoli ha parlato ai microfoni di Canale 8.

“Sarà un test importante per mettere minuti nelle gambe. Sono contento di essere tornato in gruppo, non vedevo l’ora di stare coi miei compagni. Abbiamo iniziato a fare qualcosa con il mister sul gioco, cercheremo di mettere in campo quello che ci ha chiesto in questi giorni d’allenamento. Sarà un allenamento importante per prepararci all’inizio del campionato”.

Prima impressione sul nuovo allenatore? “Su Spalletti le sensazioni sono positive, ci stiamo trovando bene. Io sono appena tornato, ci sarà tutto il tempo per conoscerci meglio e capire ciò che ci chiede. Come primo impatto è sicuramente un impatto positivo”.

Torni dall’Europeo vinto con l’Italia. “Io ho grandissimo entusiasmo dopo la vittoria con la Nazionale e devo portarlo anche al Napoli, non vedevo l’ora di ricominciare”.

L’obiettivo è il ritorno in Champions League dopo averla mancata con quel Napoli-Verona. “Sicuramente abbiamo chiuso male la stagione passata, ormai però non si può più rimediare. Dobbiamo pensare a quest’anno. Ci sono tutti i presupposti per fare una grande stagione”.

Sull’esordio col Venezia. “La prima partita sarà difficile perché è un’incognita un po’ per tutti. Approcceremo nel migliore dei modi”.

Cosa chiedi alla tua stagione? “Mi aspetto di continuare a crescere, ad aiutare il Napoli e fare una bella stagione”.

Cosa chiedi ai tifosi? “Di starci vicino. Sarà un’annata difficile, se ci saranno momenti difficili andranno superati insieme. Lo scorso anno si è sentita la loro assenza allo stadio, spero di riaverli al Maradona”.