Anche Aurelio De Laurentiis sarà protagonista in questo ritiro di Castel di Sangro. Il patron del Napoli domani parteciperà a un evento speciale organizzato dalla Regione Abruzzo: incontrerà Leopoldo Gasbarro, direttore di Wall Street Italia, al Palazzetto dello Sport di Castel di Sangro. Gasbarro intervisterà De Laurentiis in un talk one to one che avrà inizio alle ore 18 e che andrà in onda su Rete 8 Sport.