Calzona, per la seconda volta in azzurro, è già un punto fermo di Spalletti

Francesco, per tutti Ciccio, Calzona, il vice di Sarri ai tempi del Napoli, è di nuovo in azzurro come collaboratore tecnico di Spalletti, per il quale è già un punto fermo. Calzona conosce bene Insigne, col quale al suo arrivo a Castel Di Sangro si è fermato tra abbracci e convenevoli. Con Spalletti, quindi, è al centro del progetto, protagonista durante le sedute tecniche, in particolare quando c’è da curare la fase difensiva. Sul campo di Castel di Sangro è spesso al centro delle esercitazioni, si muove con i ragazzi e li telecomanda a distanza.

