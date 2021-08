Andrea Sottil (All. Ascoli): “Spalletti è un vero leader”

Com’erano e come sono cambiati: in un’ora e mezza che sa (pure) di revival, Andrea Sottil – senza distogliere lo sguardo dal suo Ascoli – potrà però per un attimo adagiarsi in una nuvola di ricordi, ripensare a quegli anni, tra il 2001 e il 2003, in cui a Udine, con Luciano Spalletti in panchina, germogliò un piccolo miracolo all’italiana.

E’ una amichevole che sa anche di nostalgia, Sottil? «Non direi, perché noi siamo felici di affrontare una squadra della caratura del Napoli. E io lo sono ancor di più perché rivedo con piacere un uomo del quale ho una stima immensa, fondata su un rapporto di vecchia data».

Ci sarà un po’ di gente e già sembra un piccolo trionfo. «E’ una boccata d’aria, nonostante questo maledetto Covid continui a far paura a chiunque. A noi è capitato, di recente, un positivo, e quindi abbiamo dovuto rinunciare a test che avrebbero potuto darci indicazioni. Siamo reduci da una salvezza miracolosa, vorremmo vivere una stagione diversa, stanno arrivando giocatori motivati e io sono soddisfatto di ciò che la mia società sta facendo. Intanto, ci gustiamo un pomeriggio prestigioso».

Sottil che «analizza» Spalletti. «Allenatore assolutamente geniale, come ha dimostrato nella sua carriera e come, ne sono certo, confermerà a Napoli. Ha un’incredibile leadership e la capacità di entrare nella testa dei suoi calciatori. Ho avuto modo di conoscerlo bene, di confrontarmi con lui e so che, essendo entrambi molto frontali e trasparenti, ci somigliamo».

Ha una missione non semplice: riportare il Napoli in Champions, dunque nel gruppo delle prime quattro. «Vediamo quale organico si ritroverà all’inizio della stagione, ma ha una squadra di talento che con lui lotterà per traguardi importanti».

Un uomo che più di altri potrà trarne giovamento. «Ho visto Osimhen e sono rimasto colpito dai suoi strappi e dai margini di miglioramento che si scorgono. Spalletti potrà favorirne l’esplosione e aiutarlo a diventare un top player a livello internazionale».

A Giordano Cds